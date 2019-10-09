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Промышленность

В Татарстане разработают подгузник для подростков

16:40, 09.10.2019
В Татарстане разработают подгузник для подростков
Фото: pxhere.com

Один из резидентов «Алабуги», который занимается производством подгузников, выразил готовность разработать подгузник для подростков. Об этом представители компании заявили родителям детей-инвалидов на встрече в ОЭЗ.

Отмечается, что на производстве родители смогли в лабораторных условиях протестировать подгузники, проверить характеристики каждой марки

Кроме того, родители выступили с инициативой увеличить число подгузников, выдаваемых на один день. Идею Фонд социального страхования по РТ поддержал, пишет «Татар-информ».

Промышленность Татарстан
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