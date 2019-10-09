В Казани один из отделов МФЦ временно перестанет принимать документы

11 и 12 октября с 8.00 до 18.00 Южный отдел многофункционального центра в Казани (проспект Победы, 100) временно не будет принимать документы. Это связано с отключением света на время плановых работ на трансформаторной подстанции.



Как отмечает пресс-служба мэрии Казани, выдавать готовые документы будут в рабочем режиме в окнах №11 и №12.

Подать документы в это время можно будет в ближайшем отделе — Советском, который находится по адресу проспект Победы, 214.