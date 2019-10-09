«Нэфис» обвинили в нецелевом использовании кредита

Фото: Михаил Козловский

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» (АСВ) обвинил ГК «Нэфис» в нецелевом использовании кредита, выданного банком на строительство «Завода по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС). Дело о банкротстве предприятия сегодня продолжили рассматривать в Арбитражном суде республики.

«Кокурсник» ТФБ настаивал, что учредитель и гендиректор Завода СМС, бывший акционер «Нэфиса» Юрий Ляшенко, был лишь «номинальным лицом», в реальности же именно «Нэфис Косметикс» осуществлял управление активами компании и «пропускал полученные от банка кредитные средства» на строительство завода по схеме через другие свои предприятия, использовал их на внутренние нужды группы компаний, в том числе в схеме участвовал Казанский маслоэкстракционный завод (КМЭЗ). Представители «Нэфис Косметикс» настаивают, что компания не несет ответственности за недостроенный завод стирального порошка.

Выслушав доводы представителей «Татфондбанка» и возражения юристов «Нэфис Косметикс», суд принял решение привлечь к делу КМЭЗ и дать разрешение на изучение банковских счетов завода и «Нэфис Косметикс» с тем, чтобы в дальнейшем приобщить их к материалам дела. Следующее заседание назначили на 13 ноября.

Судебные разбирательства между обанкроченным Заводом по производству синтетических моющих средств, инвестором которого выступил «Нэфис Косметикс», и его основным кредитором «Татфондбанком» тянутся с 2018 года.

По данным «Нэфиса», строительство завода началось в 2016 году, однако в ТФБ уверяют, что к тому времени каркас здания уже был возведен. «Татфондбанк» одобрил заводу кредитную линию на 3,9 млрд рублей. С 2017 года завод должен был начать производство стирального порошка под заказ, в том числе от ГК «Нэфис». «Татфондбанк» не успел перевести последний транш в размере 503 млн рублей, поскольку сам в конечном итоге был признан банкротом.