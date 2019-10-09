Новости промышленности

02:34 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Нэфис» обвинили в нецелевом использовании кредита

16:33, 09.10.2019 10
«Нэфис» обвинили в нецелевом использовании кредита
Фото: Михаил Козловский

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» (АСВ) обвинил ГК «Нэфис» в нецелевом использовании кредита, выданного банком на строительство «Завода по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС). Дело о банкротстве предприятия сегодня продолжили рассматривать в Арбитражном суде республики.

«Кокурсник» ТФБ настаивал, что учредитель и гендиректор Завода СМС, бывший акционер «Нэфиса» Юрий Ляшенко, был лишь «номинальным лицом», в реальности же именно «Нэфис Косметикс» осуществлял управление активами компании и «пропускал полученные от банка кредитные средства» на строительство завода по схеме через другие свои предприятия, использовал их на внутренние нужды группы компаний, в том числе в схеме участвовал Казанский маслоэкстракционный завод (КМЭЗ). Представители «Нэфис Косметикс» настаивают, что компания не несет ответственности за недостроенный завод стирального порошка.

Выслушав доводы представителей «Татфондбанка» и возражения юристов «Нэфис Косметикс», суд принял решение привлечь к делу КМЭЗ и дать разрешение на изучение банковских счетов завода и «Нэфис Косметикс» с тем, чтобы в дальнейшем приобщить их к материалам дела. Следующее заседание назначили на 13 ноября.

Судебные разбирательства между обанкроченным Заводом по производству синтетических моющих средств, инвестором которого выступил «Нэфис Косметикс», и его основным кредитором «Татфондбанком» тянутся с 2018 года.

По данным «Нэфиса», строительство завода началось в 2016 году, однако в ТФБ уверяют, что к тому времени каркас здания уже был возведен. «Татфондбанк» одобрил заводу кредитную линию на 3,9 млрд рублей. С 2017 года завод должен был начать производство стирального порошка под заказ, в том числе от ГК «Нэфис». «Татфондбанк» не успел перевести последний транш в размере 503 млн рублей, поскольку сам в конечном итоге был признан банкротом.

ПромышленностьБизнесПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    Кредиторы знают, как провернули аферу депутат госдумы и Госсовета.
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Вопрос к Следственному Комитету РТ — куда же все-таки делись 3,4млрд и в чьих карманах они осели ??? Это же деньги вкладчиков Татфондбанка, которые до сих пор не могут полностью их вернуть !!!
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Всех, виновных в крахе Татфондбанка, к уголовной ответственности!
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Все схематозники рухнувшего Татфондбанка в судах выкручиваются кто во что горазд! Так, Нэфис Косметикс, например, смог протащить через «справедливые и независимые» суды версию о том, что его ТФБ якобы ввел в заблуждение, так как скрыл свое плохое фин.положение. Иначе бы он не стал поручителем за выданный кредит на 3,4млрд какой-то шарашке (заводу СМС). И в результате Нэфис удачно избавился от своего поручительства !!! За всем этим цирком на судебных процессах внимательно следят кредиторы 1-й очереди. Каждое принятое судом решение в пользу схематозников просто шокирует!
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Ну что ... были мы вчера на этом суде. Выяснилось, что кредит 3,4 млрд руб выданный в июне 2016 года, якобы на строительство завода СМС, расходовался совсем не по назначению, т.к. ???????????? завод то оказывается уже был построен еще в 2013 году, а в 2014 года даже шли судебные заседания о том, что разрешения на строительство завода не было!!! Так под какие цели выдали кредит??? И кто "режиссёр-постановщик" данной схемы???
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Нэфис!!! За свои поступки отвечать надо! Поручился и слился, а суд оправдал! Беспредел! Рука руку моет! А закинь-ка ты, Нэфис эти 3,4 ярда в РФП - смой грязь с душёнки!!! Это деньги кредиторов 1 очереди! Ты взял чужое! Верни!!!
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    У НЭФИСа много денег, пусть всё, что стырили, теперь отдает! Я помню еще как стиральный порошок за ваучеры раздавали, и как НЭФИС все озеро Кабан отравил.
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Всех, кто замешан в этом схематозе привлечь к ответственности. ТФБ разбазарил деньги вкладчиков, а теперь на выплаты кредиторам 1 очереди физическим лицам не хватает. Куда смотрит СК Татарстана?
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Направо, налево раздавали наши деньги, ныне кредиторов первой очереди Татфондбанка! Мы не благотворители, отдавай Нэфис наши деньги!!!
    Ответить
  • Анонимно 10 окт
    Рубин 2 млрд, Нэфис 3.4 млрд. И т.д. Деньги вкладчиков утекали по задуманному плану и в итоге приплыли, не хватет погасить кредиторам первой очереди даже! Почему один Мусин, где акционеры, совет фонда и директор совета фонда, почему они не отвечают за беспредел который творился в банке!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров