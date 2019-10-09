Главного педагога Казани отправили под домашний арест

Фото: «Реальное время»

Под домашний арест до 24 ноября помещен экс-глава управления образования Казани Ильнар Хидиятов. Такое решение только что вынес Ново-Савиновский суд Казани, отказав Следкому в ходатайстве заключить фигуранта дела о взятках под стражу.



На заседании выяснилось — Хидиятову предъявлены обвинения в получении двух взяток на общую сумму 1,5 млн рублей по договорам поставки в учебные заведения металлодетекторов и холодильников в 2016 году.

Претензии в свой адрес экс-чиновник не признает. По мнению суда, орган следствия не представил достаточных данных о невозможности избрания более мягкой меры пресечения и намерении обвиняемого скрыться либо оказать давление на свидетелей.

Подробности — в судебном репортаже «Реального времени».