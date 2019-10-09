«Это оговор»: экс-глава управления образования Казани открестился от обвинений

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Заявил о своей невиновности сегодня в казанском суде бывший начальник управления образования города Ильнар Хидиятов. «Это оговор со стороны одного человека с целью избежать ответственности», — сообщил он на заседании по мере пресечения.



Следователь третьего отдела Наиля Валиуллина просила Ново-Савиновский суд отправить Хидиятова в СИЗО до 24 ноября в ранге обвиняемого в получении двух взяток на общую сумму 1,5 млн рублей. «800 тысяч — по металлодетекторам, 700 тысяч — по холодильникам», — пояснила следователь.

Адвокат обвиняемого Айрат Уразманов настаивал на несостоятельности обвинений со слов одного человека в статусе подозреваемого — речь о начальнике отдела управления Лилии Гузаировой, подозреваемой в посредничестве взятке. По версии защиты, в 2016-м году на посту заместителя начальника управления Хидиятов не был должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями.

Напомним, Хидиятова задержали 7 октября.

Подробности нового дела и позиции обвиняемого — в судебном репортаже «Реального времени».