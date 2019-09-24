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Финал Лиги чемпионов-2020/2021 пройдет в Санкт-Петербурге

21:53, 24.09.2019
Финал Лиги чемпионов-2020/2021 пройдет в Санкт-Петербурге
Фото: twitter.com/UEFA

На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.

Таким образом, в следующем сезоне главный матч Лиги чемпионов состоится на «Газпром Арене», вмещающей 68 тысяч зрителей.

Ранее Россия уже принимала решающий матч главного клубного турнира Европы. В 2008 году финал Лиги чемпионов прошел в московских «Лужниках», в котором «Манчестер Юнайтед» по пенальти одолел «Челси».

СпортФутболОбщество
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