Финал Лиги чемпионов-2020/2021 пройдет в Санкт-Петербурге
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.
Таким образом, в следующем сезоне главный матч Лиги чемпионов состоится на «Газпром Арене», вмещающей 68 тысяч зрителей.
Ранее Россия уже принимала решающий матч главного клубного турнира Европы. В 2008 году финал Лиги чемпионов прошел в московских «Лужниках», в котором «Манчестер Юнайтед» по пенальти одолел «Челси».СпортФутболОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым