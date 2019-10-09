Евгений Пашутин возглавил молодежную сборную России

Главный тренер саратовского «Автодора» Евгений Пашутин возглавил молодежную сборную России U-20.

Российский специалист был назначен на должность во вторник на заседании исполкома РФБ (Российская федерация баскетбола).

«Костяк команды составят игроки, которые в июле в составе сборной U19 под руководством Евгения Юрьевича стали пятыми на чемпионате мира в Греции. Летом 2020 года молодежная сборная сыграет в дивизионе B первенства Европы. Перед тренерским штабом поставлена задача вернуться в элитный дивизион континентальных соревнований. Напомним, в 2005 году Евгений Пашутин привел молодежную сборную U20 к победе на домашнем первенстве Европы в подмосковном Чехове», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Пашутин — единственный российский тренер в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.