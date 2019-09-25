Евгений Пашутин — единственный российский тренер на начало сезона Единой лиги ВТБ

Сегодня матчем «Химки» — «Зелена Гура» стартует новый сезон-2019/20 Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Среди тренеров, участвующих в турнире команд, на начало чемпионата значится лишь один российский специалист — Евгений Пашутин, занимающий пост рулевого саратовского «Автодора». Подобное случилось из-за летних отставок Вячеслава Шушакова и Олега Окулова с постов главных тренеров «Пармы» и «Енисея» соответственно.

Всего в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ примут участие 13 команд, 9 из которых представляют Россию.