Налоги, акцизы, нефть: названы доходные источники бюджета Татарстана на следующий год

В парламенте Татарстана началось обсуждение проекта бюджета на 2020—2022 годы. Основными доходными источниками вновь могут стать налоги и акцизы на алкоголь, пиво и нефтепродукты.

Планируется, что налог на прибыль принесет в казну 100 млрд рублей, НДФЛ — 82 млрд рублей, акцизы на алкоголь и нефтепродукты — 34 млрд рублей, налог на имущество — 21 млрд рублей.

Кроме того, безвозмездные финансовые трансферты в будущем году закладываются в 31,7 млрд рублей. В итоге облик консолидированного бюджета получается таким: доходы — 310,2 млрд рублей, расходы — 313,1 млрд рублей, дефицит — 3,9 млрд рублей.

Отмечается, что за девять месяцев этого года в консолидированный бюджет поступило 205,8 млрд рублей, а в бюджет Татарстана — 171,5 млрд рублей.

Помимо этого, по словам замминистра финансов РТ Алексея Шишкина, к началу сентября Татарстан освоил 56,3%, чуть более половины средств, выделенных в этом году на реализацию 11 национальных проектов. Вообще в этом году предстоит освоить 25,7 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей федеральные средства.

Подробнее о том, куда направят ударные дозы госинвестиций для роста малого и среднего бизнеса в республике, что мешает заполняемости промпарков в муниципалитетах и кого ведут на экспортные рынки, — в репортаже «Реального времени».

