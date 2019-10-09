ПСО «Казань» пытается получить за недостроенный логоцентр в Свияжске 730 млн рублей

Фото: Минтранс РТ

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» намерено получить 730 млн рублей долга за работы на крупнейшем долгострое Татарстана — Свияжском мультимодальном логистическом центре. Арбитражный суд Татарстана рассматривает иск компании к заказчику —" Главтатдортрансу», контракт с которым был заключен еще в 2013 году.

ПСО хочет получить 583,2 млн рублей задолженности по оплате выполненных работ и 146,1 млн рублей процентов за просрочку с июля 2016 года по июль 2019 года, уточняет «Коммерсант».

ПСО «Казань» выступало Генеральным подрядчиком строительства логоцентра. Его контракт только на возведение федеральных объектов составлял 3 млрд рублей.

Заказчик не оплачивает работы, ссылаясь на то, что объект не сдан. ПСО, в свою очередь, заверяет, что подряд на второй этап работ был завершен еще в 2016 году, и в качестве доказательства представляет фото.

Свияжский логоцентр возводится у железнодорожной станции Свияжск, в устье реки Свияга в Зеленодольском районе Татарстана с 2007 года. В объекте заморожено 8 млрд рублей госинвестиций: 6,5 млрд рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд —из бюджета РТ. Помимо этого, сообщалось о 4,5 млрд рублей внебюджетных средств.

Согласно концепции, логоцентр должен был стать крупнейшим транспортным узлом в Поволжье. Под комплекс отведено 1,34 тыс. га территории. Проект включен в федеральные целевые программы. К 2015 году он должен был перерабатывать до 2 млн т контейнерных грузов и до 10 млн т строительных грузов в год и отправлять их железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Однако в 2015 году был завершен только первый этап проекта. После этого федеральный центр передал построенные на его средства объекты в собственность Татарстана. В настоящее время единственным резидентом логоцентра является АО «Татфлот», принадлежащее ПСО «Казань».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил построить космодром «Восточный» с опережением графика на два месяца. Стройку ведет ПСО «Казань».