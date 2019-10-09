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В парках Казани проведут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

02:30, 09.10.2019
В парках Казани проведут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
Фото: Kzn.ru/ Марат Мугинов

В октябре в казанских парках будут проводиться бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе для всех желающих. Профессиональный тренер поможет жителям города изучить правильную технику ходьбы и освоить базовые упражнения.

В парке им. Горького тренировки будут проходить каждый понедельник (14, 21, 28 октября), место сбора — близ кафе «Ураган-сарай». В парке им. Урицкого — по средам (9, 16, 23, 30 октября). Сбор — около амфитеатра. В Горкинско-Ометьевском лесу тренировки будут проводить по пятницам (11, 18, 25 октября и 1 ноября), место сбора — рядом со спортивной базой. Начало всех занятий — в 9.00, передает пресс-служба мэрии Казани.

Палки для занятий необходимо принести с собой.

Ранее стало известно, что парки и скверы Казани получат дополнительные деньги для найма охраны.

ОбществоСпорт Татарстан
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