Таксисты в городах-миллионниках зарабатывают в среднем до 74 тысяч рублей

Средний ежемесячный доход таксистов в городах-миллионниках в 2019 году составляет 74 тыс. рублей. В городах с населением более 500 тыс. человек — 52 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге средний доход водителя в 2019 году составлил порядка 83 тыс. рублей в месяц.

Резкое увеличение доходов водителей такси в крупных городах произошло в 2018 году. В миллионниках он вырос с 35 тыс. рублей в месяц в 2017-м до 63 тыс. рублей в 2018-м, в городах с населением более 500 тыс. человек — с 24 до 47 тыс. рублей, сообщают эксперты аналитического центра при правительстве РФ.

Эксперты связывают скачок зарплат с приходом и популяризацией в крупных городах агрегаторов.

Водитель такси работает в среднем 11 часов за смену. До 8 часов в день работают только 22% водителей. За рулем более 16 часов в день — 4% водителей. В крупных городах от 30 до 40% водителей работают в посменном режиме, то есть периодически выходят на работу ночью.

С учетом затрат на комиссию агрегатора, аренду, топливо, техобслуживание в среднем водителю остается 64% стоимости поездки.

Количество официально занятых в отрасли водителей в 2018 году составило 584 тыс. человек, в 2019-м численность работников показывает рост на 3% и по прогнозам достигнет порядка 600 тыс. таксистов.

Объем рынка услуг такси в денежном выражении в 2018 году составил 671 млрд рублей и по прогнозам достигнет 709 млрд рублей в 2019 году.

Ранее сообщалось, что стилисту-парикмахеру в Татарстане готовы платить до 270 тыс. рублей в месяц.