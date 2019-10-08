Стилисту-парикмахеру в Татарстане предлагают зарплату до 270 тысяч рублей

Аналитики HeadHunter представили топ самых высокооплачиваемых вакансий Татарстана за последний месяц. Одним из предложений стала вакансия стилиста-парикмахера с зарплатой до 270 тысяч рублей. В числе основных требований: опыт работы от 3 до 6 лет, а также наличие собственной клиентской базы, сообщается в пресс-релизе организации.

До 300 тысяч рублей предлагают тимлиду (лидеру группы разработчиков, — прим. ред.) iOS. Помимо зарплаты, есть бонусы: регулярное корпоративное обучение за счет работодателя, ДМС, корпоративная пенсионная программа.

Также до 300 тысяч рублей предлагают руководителю отдела продаж, который должен обладать целеустремленностью, ответственностью, навыками ведения переговоров и опытом в сфере продаж.

Наконец, директору по закупкам, логистике и сбыту предлагают от 150 тысяч рублей. Среди основных требований к кандидату — высшее экономическое образование, а также опыт работы в аналогичной должности.

Ранее стало известно, кому в российских регионах готовы платить зарплату от 200 тысяч рублей.