В Башкирии построят новый комплекс по переработке сырого молока за 924 млн рублей

ООО «Уфагормолзавод» построит в Башкортостане новый комплекс по переработке сырого молока мощностью до 150 тонн в сутки. В планах — инвестировать в новое производство 924 млн рублей. Аналогичный завод был открыт инвестором 5 лет тому назад.

По словам гендиректора предприятия Ильдара Файзуллина, «узкое горло» проекта — выбор земельного участка под заводские цехи, передает пресс-служба главы РБ.

Руководитель региона Радий Хабиров поручил и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ Андрею Назарову в течение месяца проработать вопрос по поиску для инвестора земельного участка, а также найти решение проблемы получения налоговых льгот.

Ранее суд в Башкирии признал Давлекановский молочный комбинат банкротом.