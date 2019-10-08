Дмитрий Квартальнов: «В раздевалке сказал, что нельзя относиться с прохладцей к моментам»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0).

«У нас сегодня многое получалось, забили быстрый гол. В общем-то, и моментов в первом периоде было предостаточно — я в раздевалке сказал ребятам, что такое не может быть всегда, к некоторым моментам мы относились с прохладцей.

Если пошла игра, ее надо доводить. Игра давалась, единственное — пару моментов в третьем периоде имел «Локомотив», были у них шансы немного с нами повоевать. Мы сегодня неплохо сыграли», — сказал Квартальнов.

Напомним, что «Ак Барс» в гостях разгромил «Локомотив» со счетом 4:0, вратарь Билялов оформил второй «сухой» матч в сезоне.