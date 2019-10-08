«Ак Барс» в гостях разгромил «Локомотив», Билялов сыграл на «ноль»

Казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ переиграл ярославский «Локомотив» (4:0).

Гости с первых минут завладели инициативой, забросив первую шайбу на исходе второй минуты игры. Во втором периоде Михаил Фисенко оформил дубль, а Станислав Галиев довел дело разгромного — 3:0.

В самом конце матча Кирилл Петров отлично разобрался с пятеркой «Локомотива» и подправил шайбу в ворота, после чего счет принял окончательный вид — 4:0 в пользу казанцев.

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отыграл всю игру, записав в свой актив второй «сухой» матч в сезоне.

«Локомотив» — «Ак Барс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы:

0:1 — Фисенко (Основин, Лукоянов, 01:41)

0:2 — Фисенко (Викстранд, Петров, 23:29)

0:3 — Галиев (Зарипов, 32:29)

0:4 — Петров (Кормье, Яруллин, 56:19)