В Башкирии со следующего года введут налог на самозанятых

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ввести в регионе налог на профессиональный доход уже с 2020 года.

Таким образом, все желающие смогут стать самозанятыми. Физические лица и индивидуальные предприниматели смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%, сообщает пресс-служба главы РБ.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в России в качестве самозанятых зарегистрировались порядка 226 тыс. человек. В этом году данный режим в качестве эксперимента ввели в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.



Меж тем первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, к которым можно применять налоговый режим для самозанятых. В список могут войти водители, репетиторы и т. д. Силуанов отметил, что в таком случае можно будет распространять налоговый режим на все субъекты России.