Правительство России предложило определить перечень профессий для самозанятых

Фото: Максим Платонов

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, к которым можно применять налоговый режим для самозанятых.

В список могут войти водители, репетиторы и т. д. Силуанов отметил, что в таком случае можно будет распространять налоговый режим на все субъекты России.

Глава Минфина отметил, что налоговый режим для самозанятых, действующий в том числе в Татарстане, хорошо себя зарекомендовал, однако имеет определенные риски. Например, некоторые предприятия оформляют сотрудников как самозанятых, а не как штатных, пишет RT со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Татарстане официально зарегистрированные самозанятые уже заплатили порядка 51 млн рублей налогов. В настоящее время в республике насчитывается 33 тыс. самозанятых граждан.