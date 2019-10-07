Число самозанятых в России превысило 225 тысяч человек

С начала 2019 года в России в качестве самозанятых зарегистрировались порядка 226 тыс. человек.

Такую информацию предоставил глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин на Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT 2019, пишет ТАСС.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, к которым можно применять налоговый режим для самозанятых. В список могут войти водители, репетиторы и т. д. Силуанов отметил, что в таком случае можно будет распространять налоговый режим на все субъекты России.

Ранее сообщалось, что в Татарстане официально зарегистрированные самозанятые уже заплатили порядка 51 млн рублей налогов. На начало октября в РТ насчитывалось 33 тыс. самозанятых граждан.