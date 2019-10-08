Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Мосгорсуд вернул дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, требовавшей отмены решения о возврате дела в прокуратуру, пишет «Медуза».

Напомним, в сентябре Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях из госбюджета в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег (дело «Седьмой студии»). Причиной послужили данные повторной экспертизы по проекту «Платформа», которая пересмотрела затраты на его проведение. Аналитики подсчитали, что «Седьмая студия» потратила на проект больше денег, чем выделило государство.

По делу кроме Серебренникова проходят продюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева, экс-сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум.

