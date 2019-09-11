Суд направил в прокуратуру дело «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях из госбюджета в отношении Кирилла Серебренникова и его коллег. Причиной послужили данные повторной экспертизы по проекту «Платформа».

«Настоящее дело не может быть рассмотрено судом», — цитирует постановление суда «Медуза».

Напомним, что назначенная повторно экспертиза по делу пересмотрела затраты на проведение «Платформы». Аналитики подсчитали, что «Седьмая студия» потратила на проект больше денег, чем выделило государство.

Ранее режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева обвинялись в хищении средств из госбюджета.