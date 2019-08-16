Экспертиза: проект «Платформа» Серебренникова стоил больше выделенных из бюджета денег

Экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова не смогла определить, расходовались ли выделенные на театральный проект «Платформа» средства нецелевым образом. При этом на него было потрачено больше, чем выделило государство.

«Не представляется возможным установить общую сумму расходов «Седьмой студии» в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов. По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы», — передает ТАСС слова судьи, зачитавшей заключение повторной экспертизы.

Ранее судья по собственной инициативе приостановила слушания и назначила повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу.

Напомним, что режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева проходят по делу о нецелевом использовании государственной субсидии.