В Казани на пожаре в пятиэтажке спасли трех человек
Сегодня, 8 октября, утром поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по ул. Авангардной в Казани.
По прибытии на место происшествия пожарные установили, что огонь идет из спальни квартиры на третьем этаже. Едкий черный дым распространился по всей лестничной клетке.
В горевшей квартире оказался хозяин квартиры, его с помощью маски от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли и передали бригаде скорой. Также с верхних этажей спасатели с помощью той же маски спасли еще двух человек.
После тушения пожара оказалось, что горели постельные принадлежности и мебель на площади 10 кв. метров.
Причину пожара еще предстоит установить, передает пресс-служба МЧС РТ.
Ранее сообщалось, что в селе Урман Иглинского района Башкирии произошел пожар в частном доме. В результате погибли три человека.
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