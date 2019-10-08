В Казани на пожаре в пятиэтажке спасли трех человек

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня, 8 октября, утром поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по ул. Авангардной в Казани.

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что огонь идет из спальни квартиры на третьем этаже. Едкий черный дым распространился по всей лестничной клетке.

В горевшей квартире оказался хозяин квартиры, его с помощью маски от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли и передали бригаде скорой. Также с верхних этажей спасатели с помощью той же маски спасли еще двух человек.

После тушения пожара оказалось, что горели постельные принадлежности и мебель на площади 10 кв. метров.

Причину пожара еще предстоит установить, передает пресс-служба МЧС РТ.

Ранее сообщалось, что в селе Урман Иглинского района Башкирии произошел пожар в частном доме. В результате погибли три человека.

