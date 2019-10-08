ВСК пригласила воспитанников детских домов на выставку «М.Видео Electronics Show 2019»
Воспитанники центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» и «Спутник» по приглашению Страхового Дома ВСК приняли участие в игровых состязаниях в специальной киберзоне на выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Оба детских дома находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола», организованного российским вратарем Игорем Акинфеевым.
В киберзоне ВСК для юных спортсменов были организованы состязания в современных играх, таких как FIFA 20 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X. Вратарские навыки воспитанники детских домов смогли продемонстрировать на специальной VR-зоне, где был организован виртуальный футбольный симулятор. А в завершении дети показали мастерство чеканки уже не виртуальным, а настоящим мячом. В итоге каждый получил памятные подарки от ВСК за киберспортивные успехи и командный дух.
Страховой Дом ВСК совместно с благотворительным фондом «Страна футбола» реализуют совместный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.
В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны поддержав талантливых футболистов.
Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола».
«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала, — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк. — Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола».
«Фонд «Страна футбола» создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны — ВСК», — рассказал Игорь Акинфеев.
Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.
Справка
Фонд «Страна Футбола» учрежден Игорем Акинфеевым. Цель фонда — создание современной и эффективной системы отбора, обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов, популяризация футбола и содействие созданию благоприятных условий для развития детско-юношеского футбола в России.
Игорь Акинфеев — российский футболист. С 2004 по 2018 гг. — игрок национальной сборной России. Пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, обладатель кубка UEFA, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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