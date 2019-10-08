В татарстанской колонии пресекли массовые беспорядки во время учений

На территории, прилегающей к исправительной колонии №10, расположенной в городе Менделеевске, состоялись учения. Сотрудникам исправительного учреждения предстояло ликвидировать массовые беспорядки.

По легенде, осужденные, которые находятся в исправительной колонии №10, организовали групповое неповиновение сотрудникам и выдвинули ряд требований.

В УФСИН РТ был объявлен сбор личного состава по сигналу тревоги. Организована работа оперативных штабов управления и исправительного учреждения, направленная на стабилизацию обстановки и прекращение беспорядков.

Подразделения, которые участвовали в учениях, показали слаженные и четкие действия, а также выполнили все поставленные задачи в полном объеме, передает пресс-служба ФСИН России по РТ.

Ранее сообщалось, что в колонии под Пермью произошла массовая драка, в которой участвовали до 200 человек.