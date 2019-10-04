В колонии под Пермью произошло побоище с участием больше сотни заключенных

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Ситников рассказал о массовой драке, которая произошла в исправительной колонии №9 в Соликамске. В побоище участвовали до 200 человек.

Во время потасовки использовались табуретки, штакетник и другие бытовые предметы. В результате до 30 осужденных получили ушибы, сотрясение мозга, а трое из них попали в больницу с травмами легких и почек.

В ходе проверки члены ОНК выяснили, что среди заключенных в колонии существует выраженное разделение по «блатной иерархии». Именно нарушение сложившихся криминальных традиций и правил стало причиной конфликта. Некоторые заключенные сообщили проверяющим ОНК о нетрезвом состоянии нападавших.

Ситников также указал, что в случившемся есть и вина администрации колонии.

— Если что-то и предпринималось, то крайне недостаточно, потому что не была обеспечена, на наш взгляд, личная безопасность заключенных. Допускалось свободное перемещение между отрядами без разрешения администрации, — написал он у себя в Facebook.

Ранее в сентябре Следком заподозрил двух заключенных в этой колонии в избиении и надругательством над сокамерниками. По данным следствия, это произошло 22 сентября, тогда же случилась и драка.

