«Синтез» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов

Сегодня стартует первый тур группового этапа Лиги чемпионов по водному поло.

Казанский «Синтез» сыграет на выезде против венгерского «Шольнока», одного из фаворитов всего турнира. Начало встречи в 20.00 по мск.

Отметим, что «Шольнок» является победителем Лиги чемпионов — 2017, а также 9-кратным чемпионом Венгрии и 6-кратным обладателем Кубка страны.

Ранее «Синтез» провел два матча в рамках чемпионата России против действующего чемпиона России московского «Динамо», одержав в них две убедительные победы.