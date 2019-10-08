Новостройки в России подорожали за год почти на 12%

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за кв. м. «Вторичка» подорожала в среднем на 8% — до 65,8 тыс. рублей за кв. м.

Подорожание произошло в связи с переходом строительной сферы на проектное финансирование — эскроу-счета, пишут «Известия».

Осенью цены традиционно продолжат увеличиваться.

Параллельно банки уменьшают ставки на ипотеку. Ко второй половине 2020 года они могут достичь рекордно низкого уровня — 8,7%.

Ранее сообщалось, что в Казани цены на новостройки в III квартале упали на 2,1%.