Вследствие врачебных ошибок в России за полгода погибли 159 человек

За 6 месяцев 2019 года потерпевшими от врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи признаны 224 человека, 159 из них погибли.

Такую статистику привел на VII Съезде Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Именно для того, чтобы тщательно установить все обстоятельства произошедшего, причинно-следственную связь между организацией лечебного процесса и наступившими неблагоприятными последствиями для пациента мы возбуждаем уголовные дела», — цитирует главу ведомства пресс-служба Следкома.

Бастрыкин добавил, что расследование подобных уголовных дел — это законный способ установить объективную истину, а не средство преследования конкретного врача, и при отсутствии признаков состава преступления значительное число таких дел прекращается.

Так, в 2017 году возбуждено 1 791 уголовное дело, в суд направлено 175, из них оправдано восемь человек. В 2018 году возбуждено 2 229 дел, в суд направлено 265, из них оправдан 21 человек. В первом полугодии 2019 года возбуждено 1 227 дел, 158 направлено в суд, оправдано 12 медработников.

Ранее СК предложил сажать врачей за ошибки на срок до 6 лет.