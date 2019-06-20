СК предложил сажать врачей за ошибки на срок до шести лет

Следственный комитет разработал законопроект об уголовной ответственности за врачебные ошибки.

Согласно документу, на который ссылается «Дождь», медработников предлагается лишать свободы сроком до четырех лет, если ненадлежащее оказание медицинской помощи привело к смерти пациента. Если такое деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более пациентов, то оно будет наказываться ограничением свободы до четырех лет, принудительными работами до пяти лет и лишением свободы до шести лет.

Также предлагается ввести статью в УК о сокрытии ненадлежащего оказания медицинской помощи и изменить статью о незаконной медицинской (фармацевтической) деятельности.

В апреле сообщалось, что Следственный комитет и Национальная медицинская палата предложили в новой статье УК РФ о врачебных ошибках ввести наказание без лишения свободы.