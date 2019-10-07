Хоккеист Капризов рассказал о своих отношениях с Загитовой

Нападающий хоккейного ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о своих отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

— После вашей совместной фотографии на Олимпиаде в Южной Корее вас окрестили парой, а недавно я заметила, что вы еще комментируете фото друг друга в «Инстаграме».

— Ну а что такого? Девчонка — молодец, выиграла Олимпиаду.

— Общаетесь?

— Да, бывает.

— На хоккей ее зовете?

— Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.

— За фигурным катанием следите?

— Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием.

— В битве Медведевой и Загитовой за кого?

— Ну за Алину, я ее все-таки лично знаю, — сказал Капризов.

Напомним, Загитова заняла второе место на турнире в Японии, уступив своей соотечественнице Александре Трусовой.