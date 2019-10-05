Трусова выиграла произвольную программу на Japan Open. Загитова — 2-я, Кихира — 3-я
В японском городе Сайтама прошел ежегодный турнир по фигурному катанию Japan Open. Женщины-одиночницы представили свои произвольные программы.
Победительницей турнира стала россиянка Александра Трусова, тренирующаяся в группе тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка набрала 160,53 балла.
Второе место заняла олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, набравшая 154,41 балла. Третьей стала чемпионка Гран-при — 2019 Рика Кихира.
Напомним, турнир Japan Open стал дебютным в новом сезоне выступлением для Алины Загитовой.
Japan Open. Произвольная программа.
1. Александра Трусова (Россия) — 160,53
2. Алина Загитова (Россия) — 154,41
3. Рика Кихира (Япония) — 144,76
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 134,94
5. Брэди Теннелл (США) — 124,91
6. Мираи Нагасу (США) — 111,04
комментарии