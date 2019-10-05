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Трусова выиграла произвольную программу на Japan Open. Загитова — 2-я, Кихира — 3-я

09:33, 05.10.2019 1
Трусова выиграла произвольную программу на Japan Open. Загитова — 2-я, Кихира — 3-я
Фото: vk.com/eteritutberidze

В японском городе Сайтама прошел ежегодный турнир по фигурному катанию Japan Open. Женщины-одиночницы представили свои произвольные программы.

Победительницей турнира стала россиянка Александра Трусова, тренирующаяся в группе тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка набрала 160,53 балла.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, набравшая 154,41 балла. Третьей стала чемпионка Гран-при — 2019 Рика Кихира.

Напомним, турнир Japan Open стал дебютным в новом сезоне выступлением для Алины Загитовой.

Japan Open. Произвольная программа.

1. Александра Трусова (Россия) — 160,53
2. Алина Загитова (Россия) — 154,41
3. Рика Кихира (Япония) — 144,76
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 134,94
5. Брэди Теннелл (США) — 124,91
6. Мираи Нагасу (США) — 111,04

СпортФигурное катаниеОбщество УдмуртияТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 окт
    Поздравляем Александру Трусову! Она яркий юный талант.
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