Казань вошла в десятку рейтинга по уровню зарплат

Аналитики «Авито. Работа» узнали размер среднемесячной зарплаты в Казани. По итогам исследования оказалось, что средняя зарплата казанцев равна 37,5 тыс. рублей, за год она стала больше на 7%.

В Казани самой высокооплачиваемой сферой среди популярных оказалось строительство. Здесь жители Казани могли получить в месяц 48,9 тыс. рублей. Второе место заняли работники транспортной сферы и логистики, их среднемесячная зарплата составила 45 тыс. рублей. Третьей по популярности сферой оказались продажи, со средней зарплатой 35,3 тыс. рублей.

В сфере производства и сырья зарплата достигла 34,2 тыс. месяц. А за работу без опыта или работу студентам платили 29,2 тыс. рублей.

По уровню зарплат среди российских городов Казань оказалась на 7-м месте. В первую тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Кроме того, столица Башкирии — Уфа — оказалась на 11-м месте. Здесь среднемесячная зарплата составила 35,3 тыс. рублей и за год увеличилась на 5%.

Чаще всего казанцы искали вакансии из сфер «транспорт и логистика», «производство, сырье, с/х», «строительство», «без опыта и студенты», «продажи».

Ранее исследование показало, какими профессиями интересуются казанцы.