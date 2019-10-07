Башкирским пенсионерам установили 300 пожарных извещателей

В Иглинском и Чишминском районах Башкортостана установили 300 пожарных извещателей гражданам в возрасте 55 лет и старше.

Такая возможность появилась благодаря сентябрьскому указу главы республики Радия Хабирова. Получить пожарный извещатель одиноко проживающие пожилые граждане могут абсолютно бесплатно, оставив телефонную заявку в центре профилактики пожаров и заявление в противопожарной службе РБ, передает официальный портал республики.

Напомним, 2 октября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о начале раздачи одиноким пенсионерам пожарных извещателей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».