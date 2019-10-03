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Радий Хабиров рассказал о новых решениях в «войне со смертью»

02:02, 03.10.2019 1
Радий Хабиров рассказал о новых решениях в «войне со смертью»
Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил о начале раздачи одиноким пенсионерам пожарных извещателей.

«Новые важные решения в поддержку нашей «войны со смертью». Начинаем выдавать одиноким пенсионерам пожарные извещатели, а также приступаем к подомовым обходам семей, где повышенное внимание к мерам противопожарной безопасности со стороны властей может быть объективной необходимостью», — написал глава Башкортостана.

По словам главы региона, программа народосбережения уже принесла снижение смертности на 2,4 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Установлено 90 тысяч пожарных извещателей, и 290 человек, в том числе 126 детей, были «спасены от верной гибели». Однако на пожарах люди продолжают гибнуть. Поэтому необходимо довести количество извещателей до 200 тысяч штук.

Напомним, с начала года в Башкирии в пожарах погибли 192 человека, в том числе семеро детей.

ОбществоТехнологии Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    И зачем пенсионерам пожарные извещатели без установки?
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