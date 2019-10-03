Радий Хабиров рассказал о новых решениях в «войне со смертью»

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил о начале раздачи одиноким пенсионерам пожарных извещателей.

«Новые важные решения в поддержку нашей «войны со смертью». Начинаем выдавать одиноким пенсионерам пожарные извещатели, а также приступаем к подомовым обходам семей, где повышенное внимание к мерам противопожарной безопасности со стороны властей может быть объективной необходимостью», — написал глава Башкортостана.

По словам главы региона, программа народосбережения уже принесла снижение смертности на 2,4 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Установлено 90 тысяч пожарных извещателей, и 290 человек, в том числе 126 детей, были «спасены от верной гибели». Однако на пожарах люди продолжают гибнуть. Поэтому необходимо довести количество извещателей до 200 тысяч штук.

Напомним, с начала года в Башкирии в пожарах погибли 192 человека, в том числе семеро детей.