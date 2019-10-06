«Ак Барс» в гостях одолел минское «Динамо»

В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» в гостевом матче взял верх над минским «Динамо» — 4:2.

После нулевого первого периода казанцы дважды отличились во второй двадцатиминутке, точными бросками отметились Эмиль Галимов и Данис Зарипов, забросивший шайбу после выстрела с центра площадки.

В третьем периоде на голы Станислава Галиева и Артема Галимова хозяева снова ответили лишь однажды.

«Динамо» Минск — «Ак Барс» — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Голы:

0:1 — 21 Зарипов (Юдин)

0:2 — 25 Галимов (Журавлев, Педан)

1:2 — 37 Паре (Дерябин, Костицын)

1:3 — 48 Галимов (Викстранд, Галиев)

1:4 — 51 Галиев (Яруллин, Зарипов)

2:4 — 58 Пулккинен (Мартынов, Шор)