«Ак Барс» в гостях одолел минское «Динамо»
В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» в гостевом матче взял верх над минским «Динамо» — 4:2.
После нулевого первого периода казанцы дважды отличились во второй двадцатиминутке, точными бросками отметились Эмиль Галимов и Данис Зарипов, забросивший шайбу после выстрела с центра площадки.
В третьем периоде на голы Станислава Галиева и Артема Галимова хозяева снова ответили лишь однажды.
«Динамо» Минск — «Ак Барс» — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Голы:
0:1 — 21 Зарипов (Юдин)
0:2 — 25 Галимов (Журавлев, Педан)
1:2 — 37 Паре (Дерябин, Костицын)
1:3 — 48 Галимов (Викстранд, Галиев)
1:4 — 51 Галиев (Яруллин, Зарипов)
2:4 — 58 Пулккинен (Мартынов, Шор)
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