УНИКС победил в первом матче сезона в Единой лиге ВТБ
Казанский УНИКС начал новый сезон Единой лиги ВТБ с победы над «Астаной» из Казахстана — 81:72.
Самым результативным игроком казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко. У гостей наиболее активным на площадке был Душан Ристич, оформивший дабл-дабл — 20 очков и 11 подборов.
УНИКС — «Астана» — 81:72.
УНИКС: Эрик Макколлум — 21 очко, Джамар Смит — 19 + 9 подборов.
«Астана»: Душан Ристич — 20 + 11 подборов, Малькольм Хилл — 17 очков.СпортБаскетбол Татарстан
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