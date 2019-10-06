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УНИКС победил в первом матче сезона в Единой лиге ВТБ

20:00, 06.10.2019
УНИКС победил в первом матче сезона в Единой лиге ВТБ
Фото: vk.com/vtbleague

Казанский УНИКС начал новый сезон Единой лиги ВТБ с победы над «Астаной» из Казахстана — 81:72.

Самым результативным игроком казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко. У гостей наиболее активным на площадке был Душан Ристич, оформивший дабл-дабл — 20 очков и 11 подборов.

УНИКС — «Астана» — 81:72.

УНИКС: Эрик Макколлум — 21 очко, Джамар Смит — 19 + 9 подборов.

«Астана»: Душан Ристич — 20 + 11 подборов, Малькольм Хилл — 17 очков.

СпортБаскетбол Татарстан
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