Из Удмуртии в Татарстан перевезут миллион архивных дел о недвижимости

Удмуртия планирует направить в Татарстан на хранение более миллиона архивных дел. Это связано с планами по открытию в Татарстане первого централизованного архивохранилища Росреестра

Это архивохранилище откроется в 2020 году, там будут бессрочно храниться документы о недвижимости 14 регионов — по оценкам Росреестра, это 40 млн архивных дел. Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Удмуртии Фарида Зворыгина, в самой республике архивные хранилища заполнены почти на 100%.

Напомним, что строительство упомянутого архивохранилища обойдется в более чем миллиард рублей.

