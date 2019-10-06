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Из Удмуртии в Татарстан перевезут миллион архивных дел о недвижимости

14:37, 06.10.2019
Из Удмуртии в Татарстан перевезут миллион архивных дел о недвижимости
Фото: pixabay.com

Удмуртия планирует направить в Татарстан на хранение более миллиона архивных дел. Это связано с планами по открытию в Татарстане первого централизованного архивохранилища Росреестра

Это архивохранилище откроется в 2020 году, там будут бессрочно храниться документы о недвижимости 14 регионов — по оценкам Росреестра, это 40 млн архивных дел. Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Удмуртии Фарида Зворыгина, в самой республике архивные хранилища заполнены почти на 100%.

Напомним, что строительство упомянутого архивохранилища обойдется в более чем миллиард рублей.

ОбществоИнфраструктура УдмуртияТатарстан
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