В Татарстане в 2020 году хотят открыть первое централизованное архивохранилище Росреестра

Росреестр в следующем году собирается открыть в Татарстане первое централизованное архивохранилище. В нем будут храниться дела по регионам Приволжского федерального округа.

Глава Росреестра Виктория Абрамченко на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заявила, что ввод объекта запланирован на конец 2020 года, но этот срок может быть перенесен на более раннее время.

На строительство архивохранилища в Лаишевском районе направили 1,1 млрд рублей, его ведет казанское АО «ТСНРУ». Объект рассчитан на бессрочное хранение до 33,9 млн архивных дел, сообщает «Интерфакс».

Изначально сообщалось, что на строительство архивохранилища ПФО в Татарстане направят 951,1 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.