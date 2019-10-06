Под Нижним Новгородом опрокинулся автобус, пострадали 20 человек

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области.

Туристический автобус перевозил туристов из Саратова в Большое Болдино. Он опрокинулся в Гагинском районе, возле села Паново-Осаново, в воскресенье, 6 октября, около 9.40 мск.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. Никто не погиб. В автобусе находилось 29 человек — 27 пассажиров и два водителя. 20 человек пострадали. Семь человек доставлены в Гагинскую районную больницу, шесть человек — в Большеболдинскую районную больницу, семь человек — в Починковскую районную больницу. Остальные пассажиры (девять человек) на автобусах Гагинского АТП будут доставлены в гостиницу с. Большое Болдино.

Разлива топлива нет, движение на трассе не затруднено, сообщили в пресс-службе МЧС Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Казахстане автобус со школьниками попал в ДТП.