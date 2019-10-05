Автобус со школьниками попал в ДТП в Казахстане

На западе Казахстана произошла авария с участием автобуса, перевозившего группу школьников. В результате в медучреждения доставили 16 детей и троих взрослых, двум детям понадобилась госпитализация.

Всего в автобусе находилось 18 детей и девять родителей. При этом именно водитель автобуса, по данным местной полиции, стал виновником аварии: он нарушил правила дорожного движения (как именно, не уточняется) и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате столкновения автобус опрокинулся набок, добавляет RT.