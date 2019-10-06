Житель Челнов присвоил почти 3 млн рублей, пообещав помочь в раскрутке бизнеса

Житель Набережных Челнов присвоил почти 3 млн рублей, пообещав помочь знакомым в раскрутке бизнеса.

37-летний мужчина убедил своих знакомых, что может помочь в расширении прибыльного дела взамен на вложения. В течение полугода ему передали 2 млн 750 тыс. рублей. Ими злоумышленник распорядился по собственному усмотрению, пишут «Челнинские известия».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Аферисту грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Уфе женщина под видом снятия порчи украла у женщины золотые украшения. Лжепровидица проводила над уфимкой обряд с куриным яйцом, скрепкой и полотенцем.