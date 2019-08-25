В Уфе женщина украла золото под видом обряда со скрепкой,куриным яйцом и полотенцем

Полицейские Уфы разыскивают женщину, которая под видом снятия порчи украла у 47-летней жительницы Уфы золотые украшения.

По предварительным данным, к ней на улице подошла незнакомка, которая завела разговор и сообщила, что на горожанку наложена порча. Она провела с уфимкой некий обряд с использованием скепки, куриного яйца и полотенца и затем попросила вознаграждение. Когда оказалось, что у женщины нет с собой денег, «гадалка» попросила дать ей золотые серьги и кольцо. Полученные украшения «целительница» завернула в платок и сказала женщине прийти к ней через пару дней и никому не говорить про их встречу в течение месяца. Когда жительница Уфы попыталась с ней встретиться, никто на связь не выходил.

«В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленницы», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

Ранее сообщалось, что жительница Казани, желая заработать на бирже, перечислила мошенникам более 400 тыс. рублей.