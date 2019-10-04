Ремонт автодороги к причалу Тетюш обойдется бюджету Татарстана почти в 50 млн рублей
За укрепительные работы на автодороге к причалу Тетюш в Тетюшском районе Татарстана бюджет готов заплатить 49,5 млн рублей.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком тендера выступает «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.
В рамках ремонта необходимо заменить асфальтобетонное покрытие на автомобильной дороге и подходах к мостам, провести работы по замене инженерных коммуникаций и благоустройству обочин зелеными насаждениями.
Весь объем работ по контакту подрядчик должен выполнить не позднее 7 сентября 2020 года.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 10 октября.
Ранее стало известно, что на капремонт автодорог Нижнекамск получит из федерального бюджета 480 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым