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Хабиб Нурмагомедов собирается выступить на «Газпром Арене»

15:48, 05.10.2019
Хабиб Нурмагомедов собирается выступить на «Газпром Арене»
Фото: kremlin.ru

Легендарный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в рамках Synergy Global Forum заявил, что собирается выступить в России на петербургской «Газпром Арене».

«Сейчас у нас идут переговоры, [планируется выступление] на март-апрель следующего года. Я бы хотел выступить на большой арене, у нас в стране это только «Газпром Арена». Я очень хочу здесь провести бой. Этот стадион мог бы вместить очень многих желающих [посмотреть поединок]», — прокомментировал Хабиб Нурмагомедов.

Ранее в октябре стало известно, что Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором в Москве.

Спорт
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