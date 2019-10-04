Хабиб Нурмагомедов готов подраться с Макгрегором в Москве

Фото: Reuters/ Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором в Москве. Об этом заявил отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

«Если Макгрегор хочет, то Москва его ждет. Он говорил, что здесь у него больше болельщиков, чем у нас. Мы его ждем в Москве.

До Макгрегора нам нужно разобраться с Тони Фергюсоном. У него с Хабибом серия из 12 побед в UFC — такого большого боя в истории промоушена еще не было. Думаю, «Мэдисон Сквер Гарден» — подходящая арена для этого поединка. Но мы раньше, чем в марте, не выступим», — отметил Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, что в октябре прошлого года Хабиб в бою с Макгрегором впервые защитил свой чемпионский титул, выиграв у ирландца удушающим приемом в четвертом раунде.