«Уфа» проиграла «Ахмату», Беленов пропустил курьезный гол
«Уфа» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле уступил «Ахмату» — 0:1.
Исход поединка решил единственный гол, забитый в результате курьезной ошибки вратаря «Уфы» Александра Беленова. Голкипер уфимцев пошел на перехват навесной передачи Анхеля, но мяч, изменив направление, влетел в ворота.
Отметим, что ранее Беленов был выбран лучшим игроком «Уфы» в сентябре.
«Уфа» — «Ахмат» — 0:1 (0:1, 0:0)
Голы: Анхель, 9.СпортФутбол Башкортостан
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