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«Уфа» проиграла «Ахмату», Беленов пропустил курьезный гол

13:39, 05.10.2019
«Уфа» проиграла «Ахмату», Беленов пропустил курьезный гол
Фото: fcufa.pro

«Уфа» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле уступил «Ахмату» — 0:1.

Исход поединка решил единственный гол, забитый в результате курьезной ошибки вратаря «Уфы» Александра Беленова. Голкипер уфимцев пошел на перехват навесной передачи Анхеля, но мяч, изменив направление, влетел в ворота.

Отметим, что ранее Беленов был выбран лучшим игроком «Уфы» в сентябре.

«Уфа» — «Ахмат» — 0:1 (0:1, 0:0)

Голы: Анхель, 9.

СпортФутбол Башкортостан
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