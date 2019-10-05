Бездомная певица из России покорила мир

Департамент полиции Лос-Анджелеса разместил у себя в «Твиттере» видео с бездомной женщиной, поющей оперную арию. Публикацию посмотрели уже более миллиона человек.



«4 миллиона человек называют Лос-Анджелес домом. 4 миллиона историй. 4 миллиона голосов. Иногда нужно просто остановиться и послушать один, чтобы услышать что-то прекрасное», — говорится в публикации.

Полицейский из Лос-Анджелеса, тронутый красотой музыки, подошел к миниатюрной женщине и спросил, может ли он записать ее пение и тем самым фактически «изменил ее жизнь», сообщает LA Times.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) 27 сентября 2019 г.

Журналисты газеты разыскали женщину и узнали ее историю. Эмили Замурка (Emily Zamourka) родилась и выросла в России. Переехала в Соединенные Штаты в возрасте 24 лет. Занималась преподаванием фортепьяно и скрипки.

По словам Эмили, она научилась петь, подражая оперным исполнителям, выступления которых видела по телевизору. Сейчас 52-летняя женщина после многих лет финансовых трудностей и серьезных проблем со здоровьем не имеет дома, спит где может и живет на 400 долларов пособия.

Благодаря ролику на Эмили свалилась мировая слава, предложения записать альбом и приглашения выступать на различных мероприятиях. Неравнодушные люди собирают деньги на жилье и лечение.

«Я хочу поблагодарить того полицейского, который сделал это видео, и я хотела поблагодарить Бога, что он вдохновил меня на это», — сказала Эмили.



Напомним, на днях в Казани открылся пункт раздачи горячего питания для бездомных и нуждающихся. Помимо еды, они могут получить там медицинскую и юридическую помощь.

