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Бездомная певица из России покорила мир

01:21, 05.10.2019 3
Бездомная певица из России покорила мир
Фото: twitter.com/lapdhq

Департамент полиции Лос-Анджелеса разместил у себя в «Твиттере» видео с бездомной женщиной, поющей оперную арию. Публикацию посмотрели уже более миллиона человек.

«4 миллиона человек называют Лос-Анджелес домом. 4 миллиона историй. 4 миллиона голосов. Иногда нужно просто остановиться и послушать один, чтобы услышать что-то прекрасное», — говорится в публикации.

Полицейский из Лос-Анджелеса, тронутый красотой музыки, подошел к миниатюрной женщине и спросил, может ли он записать ее пение и тем самым фактически «изменил ее жизнь», сообщает LA Times.

Журналисты газеты разыскали женщину и узнали ее историю. Эмили Замурка (Emily Zamourka) родилась и выросла в России. Переехала в Соединенные Штаты в возрасте 24 лет. Занималась преподаванием фортепьяно и скрипки.

По словам Эмили, она научилась петь, подражая оперным исполнителям, выступления которых видела по телевизору. Сейчас 52-летняя женщина после многих лет финансовых трудностей и серьезных проблем со здоровьем не имеет дома, спит где может и живет на 400 долларов пособия.

Благодаря ролику на Эмили свалилась мировая слава, предложения записать альбом и приглашения выступать на различных мероприятиях. Неравнодушные люди собирают деньги на жилье и лечение.

«Я хочу поблагодарить того полицейского, который сделал это видео, и я хотела поблагодарить Бога, что он вдохновил меня на это», — сказала Эмили.

Напомним, на днях в Казани открылся пункт раздачи горячего питания для бездомных и нуждающихся. Помимо еды, они могут получить там медицинскую и юридическую помощь.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 окт
    Я так и вижу, как отечественный полицейский со слезами на глазах записывает видео с поющим в переходе бомжом...
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  • Анонимно 06 окт
    Америка великая страна , людей ценит.
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  • Анонимно 06 окт
    добрые отзывчивые люди есть везде.независимо от страны.побольше бы таких.
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