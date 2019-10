Бездомная певица из России покорила мир

Департамент полиции Лос-Анджелеса разместил у себя в «Твиттере» видео с бездомной женщиной, поющей оперную арию. Публикацию посмотрели уже более миллиона человек.



«4 миллиона человек называют Лос-Анджелес домом. 4 миллиона историй. 4 миллиона голосов. Иногда нужно просто остановиться и послушать один, чтобы услышать что-то прекрасное», — говорится в публикации.

Полицейский из Лос-Анджелеса, тронутый красотой музыки, подошел к миниатюрной женщине и спросил, может ли он записать ее пение и тем самым фактически «изменил ее жизнь», сообщает LA Times.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX