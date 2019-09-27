Новости общества

05:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бомжей Казани будут бесплатно кормить в парке Петрова

05:02, 27.09.2019 2
Бомжей Казани будут бесплатно кормить в парке Петрова
Фото: Kzn.ru /Марат Мугинов

В казанском парке им. Петрова (Кировский район) скоро откроется новое место раздачи горячего питания для бездомных и нуждающихся. Помимо еды, они также смогут получить там медицинскую и юридическую помощь.

«У нас возникла реальная потребность в открытии новой точки для «Доброго фудтрака». Вчера, например, мы раздали 50 порций еды, и нам не хватило — приходили еще желающие. Парк Петрова расположен в густонаселенном районе, поэтому мы его выбрали. Хотелось бы угощать горячими обедами больше представителей старшего поколения, пенсионеров», — рассказала куратор проекта Анастасия Суханова.

В Казани уже действуют две точки раздачи бесплатных горячих обедов нуждающимся: на парковке недалеко от сквера по ул. Бурхана Шахиди и в доме ветеранов. Расписание новой точки будет составлено после первого выезда, который состоится 3 октября в 11.30, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Горожане могут присоединиться к проекту в качестве волонтеров.

Ранее социальный проект помощи незрячим и слабовидящим фонда «Ярдэм» победил на конкурсе «Лукойла».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    В США раздача еды (как правило полуфабрикатов) работает на постоянной основе. И они этим не хвастаются в СМИ так как для них это давно норма. Вот такое оно, не социальное государство.
    Ответить
  • Анонимно 27 сен
    Почему сразу бомжей? Так грубо! Написали бы, бездомных....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров