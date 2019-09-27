Бомжей Казани будут бесплатно кормить в парке Петрова

В казанском парке им. Петрова (Кировский район) скоро откроется новое место раздачи горячего питания для бездомных и нуждающихся. Помимо еды, они также смогут получить там медицинскую и юридическую помощь.

«У нас возникла реальная потребность в открытии новой точки для «Доброго фудтрака». Вчера, например, мы раздали 50 порций еды, и нам не хватило — приходили еще желающие. Парк Петрова расположен в густонаселенном районе, поэтому мы его выбрали. Хотелось бы угощать горячими обедами больше представителей старшего поколения, пенсионеров», — рассказала куратор проекта Анастасия Суханова.

В Казани уже действуют две точки раздачи бесплатных горячих обедов нуждающимся: на парковке недалеко от сквера по ул. Бурхана Шахиди и в доме ветеранов. Расписание новой точки будет составлено после первого выезда, который состоится 3 октября в 11.30, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Горожане могут присоединиться к проекту в качестве волонтеров.

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