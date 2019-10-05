Завтра в Казани ограничат движение транспорта

Завтра в связи с подготовкой и проведением Казанского полумарафона и «Кросса нации» в столице Татарстана будет временно ограничено движение транспорта.

С 7:00 до 12:00 будет приостановлено движение транспорта в двух направлениях по ул. Сибгата Хакима (по направлению от ул. Декабристов до пр. Фатыха Амирхана и по направлению от пр. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской), на двух правых полосах движения по ул. Чистопольской (от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольскую) и на трех правых полосах движения по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена»). В это же время будет полностью ограничено движение вокруг стадиона «Казань Арена», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 7:30 до 10:00 проезд будет закрыт по пр. Фатыха Амирхана (по направлению от ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум»), движение приостановят на мосту «Миллениум» (по направлению от ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Подлужную).

С 8:00 до 10:00 приостановят движение транспорта в двух направлениях по ул. Подлужной (от съезда с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 17 (ЖК «Европейский»).

С 8:00 до 11:00 будет временно ограничено движение транспорта в двух направлениях по ул. Батурина (от ул. Большой Красной до Кремлевской набережной) и по Кремлевской набережной (от ул. Батурина до Кировской дамбы).

С 7:30 до 11:00 ограничат движение транспорта по одной правой полосе по Кремлевской дамбе (по направлению от заезда с ул. Батурина на ул.Декабристов), по ул.Декабристов (по направлению от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима).

Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Ранее сообщалось, что в казанском этапе «Кросса наций» будут участвовать до 20 тысяч человек.